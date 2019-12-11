مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 11/ 12 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاسماعيلى ومصر المقاصة على ستاد الاسماعيلية ومباراة حرس الحدود ونادى مصر على ستاد المكس بالاسكندرية ومباراة الأهلى ووادى دجلة على استاد السلام

موعد مباراة الإسماعيلى ومصر المقاصة

تقام مباراة الإسماعيلى ومصر المقاصة فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية فى مواجهة متكافئة للفريقين لاسيما أن الدراويش تعادل فى مباراته الأخيرة مع طنطا سلبيًا فيما خسر الفريق الفيومى من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

موعد مباراة حرس الحدود ونادى مصر

تقام مباراة حرس الحدود ونادى مصر فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للمسابقة فيما حقق نادى مصر فوزًا على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة السادسة للدوري وهو الفوز الأول فى تاريخ النادى الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.

وفاز حرس الحدود على بتروجت بهدف دون رد فى دور الـ 32 لكأس مصر ونجح نادى مصر فى الإطاحة بالجونة بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى نفس الدور.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل نادى مصر المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف .

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة

تقام مباراة الأهلى ووادى دجلة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام يدخل المارد الأحمر المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويبتعد عن غريمه التقليدي، الزمالك، بخمس نقاط كاملة، ويتخطى زعيم الثغر الاتحاد السكندري والمقاولون العرب المتربعين قبل المواجهة على جدول الترتيب.

ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضًا.

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يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته على الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2/1، كما أن الفريق في الدوري لم يدخل شباكه سوى هدف وحيد مقابل إحراز 14 هدفًا، ما يوضح قوة الأهلي هذا الموسم مع مدربه السويسري رينيه فايلر الذي تولى المسئولية مطلع الموسم الجاري.

وعلى الجانب الآخر، يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها ولكن هذا سيعطيه دافع أكبر ليكون خصمًا وندًا قوياً للأهلي ويحاول تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة استغلال الفرصة الأخيرة الممنوحة له خاصة أنه قاب قوسين أو أدني من شبح الإقالة رغم تقديم الفريق عروضًا جيدة على المستوى الفني إلا أن النتائج لم تكون على المستوى المأمول من جانب إدارة النادي.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.