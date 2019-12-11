شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى: لا أشعر بالقلق على مستقبل الجونة.. واللاعبون ينقصهم التجانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة فريق كرة القدم بنادي الجونة، عن حزنه من النتائج السلبية التي يمر به الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان الجونة قد تلقي الخسارة الخامسة من إنبي برباعية، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال نادي شوقي في تصريحات في قناة تايم سبورت: "ما رأيته من المدير الفني منذ بداية الموسم حتى الآن أنه يعمل بشكل جيد وبضمير ولا يوجد مشاكل في غرفة الملابس".

وأضاف ، "النتائج عكس ما تخيلت الناس، كنا نتفهم الكيمياء بين المدرب واللاعبين ستأخذ 5 أو 6 مباريات ولكن ليس بمثل هذه النتائج".

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وأوضح : "لا أعتقد أننا في يناير سنتعاقد مع نجوم لا نحتاج لأحد ولكن ينقصنا التجانس بين اللاعبين، الكرة تحتاج إلى بعض الحظ، اللاعبون يتدربون بشكل جيد والمدير الفني يعمل بشكل جيد".