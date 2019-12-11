نادر شوقى: لا أشعر بالقلق على مستقبل الجونة.. واللاعبون ينقصهم التجانس

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وكان الجونة قد تلقي الخسارة الخامسة من إنبي برباعية، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال نادي شوقي في تصريحات في قناة تايم سبورت: "ما رأيته من المدير الفني منذ بداية الموسم حتى الآن أنه يعمل بشكل جيد وبضمير ولا يوجد مشاكل في غرفة الملابس".
وأضاف ، "النتائج عكس ما تخيلت الناس، كنا نتفهم الكيمياء بين المدرب واللاعبين ستأخذ 5 أو 6 مباريات ولكن ليس بمثل هذه النتائج".
وأوضح : "لا أعتقد أننا في يناير سنتعاقد مع نجوم لا نحتاج لأحد ولكن ينقصنا التجانس بين اللاعبين، الكرة تحتاج إلى بعض الحظ، اللاعبون يتدربون بشكل جيد والمدير الفني يعمل بشكل جيد".
اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني مع كل من حسام غالي مدير الكرة، ونادر شوقي، والتي شهدت اتفاقًا في رؤية النادي والمدرب بشأن ضرورة التغيير في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل بين النادي ومدربه.
وعقد نيبوشا جلسة مع اللاعبين عقب مباراة أمس أمام إنبي بالدوري التى خسرها الجونة بأربعة أهداف لهدف، ووجه لهم كل الشكر على ما قدموه معه طوال الفترة الماضية.
ووجه الجونة كل الشكر لـ نيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية وتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة مدرب الفريق مسئولية المدير الفني خلال الفترة المقبلة.
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