شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى: لمصلحة من انتشار إشاعة وفاتى! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أندهاشه من أخبار شائعة وفاته التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيراً إلى أنه فوجيء باتصالات كثيرة في الفجر للتأكد من صحة الأمر.

وطالب زكي خلال تصريحات تليفزيونية، من تحري الدقة في تناول هذه الأنباء، خاصة أنه منذ 3 أشهر كان هناك حادث، وهو ما يمكن أن يكون سببًا للوفاة، لكن لمصلحة من تتردد هذه الأنباء الآن.

ويرى عمرو زكي، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض كان مشروع مهاجم جيد، مؤكداً أنه يجب أن يتحلى مصطفى محمد بالطموح وزيادة إيجابياته وتطوير مستواه

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