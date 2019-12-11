شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى: لمصلحة من انتشار إشاعة وفاتى! والان مع تفاصيل الخبر
وطالب زكي خلال تصريحات تليفزيونية، من تحري الدقة في تناول هذه الأنباء، خاصة أنه منذ 3 أشهر كان هناك حادث، وهو ما يمكن أن يكون سببًا للوفاة، لكن لمصلحة من تتردد هذه الأنباء الآن.
ويرى عمرو زكي، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض كان مشروع مهاجم جيد، مؤكداً أنه يجب أن يتحلى مصطفى محمد بالطموح وزيادة إيجابياته وتطوير مستواه
وتمني مهاجم الزمالك السابق، بأن يكون مصطفى محمد نموذج جيد للكرة المصرية.
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