شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: أشعر بالقلق رغم صدارة الاتحاد للدورى وأداء اللاعبين المميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، سعادته البالغة بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، مشيراً إلى ان أداء اللاعبين في تطور مستمر.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت ، :"مجلس إلإدارة ساند الفريق بقوة مما ساعد في نجحنا هذا الموسم في تكوين فريق قوي على عكي المواسم السابقة.

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وأكد المدير الفني لزعيم الثغر ، أنه أكثر ما يسعده هذا الموسم هو عودة شخصية الاتحاد السكندري ، موضحاً أن تصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري والأداء الجيد خلال الفترة الماضية، يشعره بالقلق المستمر ، لأنه يجعله دائما في مسئولية كبيرة، للحفاظ على هذا المستوى.

ويحتل الاتحاد السكندرى صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 13 نقطة.