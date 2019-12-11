شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: أشعر بالقلق رغم صدارة الاتحاد للدورى وأداء اللاعبين المميز والان مع تفاصيل الخبر
وقال طلعت يوسف، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت ، :"مجلس إلإدارة ساند الفريق بقوة مما ساعد في نجحنا هذا الموسم في تكوين فريق قوي على عكي المواسم السابقة.
وأكد المدير الفني لزعيم الثغر ، أنه أكثر ما يسعده هذا الموسم هو عودة شخصية الاتحاد السكندري ، موضحاً أن تصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري والأداء الجيد خلال الفترة الماضية، يشعره بالقلق المستمر ، لأنه يجعله دائما في مسئولية كبيرة، للحفاظ على هذا المستوى.
ويحتل الاتحاد السكندرى صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 13 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف: أشعر بالقلق رغم صدارة الاتحاد للدورى وأداء اللاعبين المميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.