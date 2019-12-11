شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي : الأهلي طلب ضم أسامة جلال قبل بداية الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف زكريا السيد رئيس إنبي، عن وجود مفاوضات شفهية من النادي الأهلي عن ضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولي ولكنها كانت من قبل بداية الموسم الحالي ، مشيراً إلى أنه لم يتم أي مفاوضات أخري منذ ذلك الوقت .
وقال زكريا السيد : "إنبي لن يفرط في أسامة جلال في يناير المقبل كما يشير البعض، بل بالعكس ندرس تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية".
يذكر أن ، إنبي قد فاز علي الجونة بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة من الدوري المصري.
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