شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي : الأهلي طلب ضم أسامة جلال قبل بداية الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف زكريا السيد رئيس إنبي، عن وجود مفاوضات شفهية من النادي الأهلي عن ضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولي ولكنها كانت من قبل بداية الموسم الحالي ، مشيراً إلى أنه لم يتم أي مفاوضات أخري منذ ذلك الوقت .

وحسم زكريا السيد رئيس نادي إنبي، موقف أسامة جلال في تصريحات تليفزيونية ، مؤكداً أن اللاعب لن يرحل عن الفريق خاصة بعد تمسك الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان ببقاء اللاعب .

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وقال زكريا السيد : "إنبي لن يفرط في أسامة جلال في يناير المقبل كما يشير البعض، بل بالعكس ندرس تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية".

يذكر أن ، إنبي قد فاز علي الجونة بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة من الدوري المصري.