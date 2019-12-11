بعد التأهل لـ16 الأبطال.. نابولي يعلن إقالة أنشيلوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن نادي نابولي الإيطالي إقالة المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي بعد ساعات قليلة من تأهل الفريق لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وحسم نابولي تأهله لدور الـ16 كوصيف للمجموعة الخامسة بعد فوزه على جينك البلجيكي بنتيجة 4-0 في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

ونشر نابولي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم الاتفاق على انهاء التعاقد مع انشيلوتي، مع الإشارة لاستمرار العلاقات الطيبة بين النادي ورئيسه والمدرب الإيطالي.

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وأشارت تقارير صحفية إيطالية، أن نابولي بصدد الإعلان عن تولي جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان الإيطالي، مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لأنشيلوتي.

ويحتل نابولي في الوقت الحالي ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، ولم ينجح الفريق في تحقيق أي انتصار بأخر 7 مباريات بالمسابقة المحلية.

الجدير بالذكر، أن نابولي كان قد تعاقد مع أنشيلوتي صيف 2018 ولمدة 3 سنوات لقيادة الفريق.