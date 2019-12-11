روبيرتسون: صلاح سجل هدفاً مذهلاً.. ولا أعلم كيف فعل ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب أندرو روبيرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعجبه من الطريقة التي سجل بها زميله المصري محمد صلاح هدفه في شباك نادي ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول انتصاراً هاماً على نظيره النمساوي بنتيجة 2-0 اليوم الثلاثاء، وحسم تأهله إلى دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني بعد مراوغته لحارس سالزبورج، وسدد الكرة في الشباك من زاوية مستحيلة.

وقال روبيرتسون في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعلم أنهم يريدون تحقيق التاريخ فهم يشعرون أنهم فريق دوري أبطال".

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وأضاف: "علمنا أنه إذا واصلنا التقدم واللعب بشكل جيد فستأتي الفرص وسنسجل".

وأبدى تعجبه من هدف محمد صلاح قائلاً: "سجل صلاح هدفاً مذهلاً للغاية ولازلت لا أعلم كيف سجلها من ذلك المكان".

وتابع: "لقد كان صلاح وماني يركضون خلف المدافعين باستمرار وهو مامنحنا الدافع للتقدم".

واختتم روبيرتسون تصريحاته: "لقد تأهلنا لدور الستة عشر ونعلم مايمكننا فعله هناك وأثبتنا أنفسنا بالسنوات الماضية وهي فرصة أخرى لنا لكي نُثبت أنفسنا".