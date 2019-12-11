أول تعليق من كلوب على هدف صلاح في سالزبورج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبهدف النجم المصري محمد صلاح في شباك ريد بول سالزبورج النمساوي.

وحقق ليفربول انتصاراً هاماً على نظيره النمساوي بنتيجة 2-0 اليوم الثلاثاء، وحسم تأهله إلى دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، لكن ظهرنا بقوة ولذلك أحب فريقي جداً".

وأضاف: "سالزبورج قاموا بالكثير من الأشياء الجيدة والذكية، لكن حصلنا على فرصاً كبيرة، لقد كانت مباراة قوية جداً".

Advertisements

وتابع المدير الفني الألماني: "في الشوط الثاني لم يتمكنوا من التعامل والتأقلم مع قوتنا وضغطنا".

وأكمل كلوب: "كان علينا أن نغير الأسلوب وأن نكون هادئين أكثر أمام المرمى فقد أضعنا عدة فرص".

وتطرق كلوب للحديث عن هدف صلاح في سالزبورج: "صلاح سجل من أصعب الفرص التي أُتيحت له في المباراة".

وأضاف: "كنت أشعر بأنها ليس في يومه، ولكنه عزم على الاستمرار في المباراة والتسجيل، والهدف كان مذهلاً للغاية".

وقال كلوب أن ديان لوفرين مدافع ليفربول قد تعرض لإصابة: "نأمل أنها نفس الاصابة الطفيفة السابقة التي تعرض لها، لوفرين شعر بألم وتوجب علينا اتخاذ قرار وهو ليس أمراً جيداً، لقد لعب بشكل جيد جداً لكن لانعلم مدى إصابته وعلينا أن نرى".