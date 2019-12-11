بالفيديو.. هدف تاريخي في ملخص لمسات صلاح أمام سالزبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في فوز فريقه على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي (2-0) مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول بطريقة رائعة بعدما راوغ الحارس ليسدد الكرة من زاوية مستحيلة في شباك سالزبورج.

وبات هذا الهدف رقم 200 لصاحب الـ27 عاما خلال مسيرته في ملاعب كرة القدم مع الأندية ومنتخب مصر، منها 82 هدفا بقميص حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إهدار صلاح لعدة فرص مؤكدةً، حيث قام بتسعة تصويبات ثلاثة منهم بين القائمين والعارضين، إلا نجح في تأمين الفوز لفريقه وحسم صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة ليتأهل إلى دور الـ16.