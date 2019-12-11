إلى 16 دوري الأبطال.. تأهل دورتموند وتشيلسي.. وإنتر يودع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حجزت عدة أندية على رأسها تشيلسي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني بعد مباريات يوم الثلاثاء من الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحسم ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي التأهل لدور الـ16، بعد الفوز على سالزبورج النمساوي 2-0، وجينك البلجيكي 4-0.

المجموعة السادسة

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الستة عشر بفوزه على سلافيا براغ التشيكي 2 / 1 من منافسات المجموعة السادسة بالبطولة.

وسجل هدفي دورتموند جادون سانشو وجوليان براندت في الدقيقتين العاشرة و61، فيما سجل هدف سلافيا براغ توماس سوسيك في الدقيقة 43.

وشهدت المباراة طرد جوليان فيجيل لاعب دورتموند في الدقيقة 77.

ورفع دورتموند رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سلافيا براغ عند نقطتين في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز برشلونة على إنتر ميلان 2 / 1.

وتقدم برشلونة بهدف سجله كارليس بيريز في الدقيقة 23 وتعادل روميلو لوكاكو لإنتر ميلان في الدقيقة 44 قبل أن يسجل أنسوماني فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 86.

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند سبع نقاط في المركز الثالث لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

المجموعة السابعة

تأهل فريق ليون إلى دور الستة عشر عقب تعادله مع لايبزج الألماني 2/2 من منافسات المجموعة السابعة بالبطولة.

وسجل هدفي لايبزج إيميل فورسبيرح في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وتيمو فيرنر في الدقيقة 33 من ركلة جزاء أيضا، فيما سجل هدف ليون حسام عوار في الدقيقة 50، وممفيس ديباي في الدقيقة 82.

ورفع ليون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، كمار فع لايبزج رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، ليصعدا سويا إلى دور الستة عشر.

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ولم يشفع الفوز الذي حققه فريق بنفيكا البرتغالي على زينيت سان بطرسبرج الروسي 3 / صفر في تأهل أي منهما للدور المقبل، حيث انتقل بنفيكا للعب في الدوري الأوروبي فيما ودع الفريق الروسي المنافسات الأوروبية.

وسجل أهداف بنفيكا فرانكو سيرفي في الدقيقة 47 ولوي ميجيل ألفونسو في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وسردار أزمون، لاعب زينيت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد دوجلاس سانتوس لاعب زينيت سان بطرسبرج في الدقيقة 56.

ورفع بنفيكا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد زينيت عند سبع نقاط في المركز الرابع الأخير.

وتأهل بنفيكا للعب في الدوري الأوروبي متفوقا على زينيت سان بطرسبرج بفارق الأهداف المسجلة في المباراتين اللتين جمعتهما حيث خسر بنفيكا في مباراة الذهاب 1 / 3 قبل أن يفوز اليوم بثلاثية نظيفة، مسجلا مجموع أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لزينيت.

المجموعة الثامنة

تأهل فريقا تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة.

وفاز تشيلسي على ضيفه ليل الفرنسي 2 /1، في الوقت الذي فجر فيه فالنسيا مفاجأة كبيرة وهزم أياكس أمستردام الهولندي في عقر داره 1 /صفر.

وتصدر فالنسيا المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن تشيلسي فيما حل أياكس في المركز الثالث بعشر نقاط ويتذيل ليل المجموعة بنقطة واحدة.

وكان التعادل كافيا بالنسبة لأياكس للتأهل إلى دور الستة عشر لكن فالنسيا خالف كل التوقعات واقتنص بطاقة التأهل من أمستردام ليكتفي أياكس بالانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي بصفته صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، تقمص رودريجو مورينو دور البطولة وسجل هدف الفوز والتأهل لفريق بلنسية في الدقيقة 24.

وانهى فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جابريل باوليستا في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تقدم تشيلسي بهدفين عن طريق تامي ابراهام في الدقيقة 19 والإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 35 قبل أن يرد لويك ريمي بهدف لليل في الدقيقة 78.