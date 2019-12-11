كارتيرون يطمئن على "شيكابالا" لهذا السبب

كتب - مصطفى جويلي

حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، على الاطمئنان على حالة محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق بعد تعرضه نزلة

برد حادة وارتفاع في درجة الحرارة.

وتواصل الجهاز الفني للفريق مع اللاعب للاطمئنان عليه بعد أن وضح عدم قدرته

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على مغادرة المنزل.

وطلب كارتيرون المدير الفني للزمالك من الجهاز الطبي الاطمئنان عليه، وضرورة الحصول على راحة بالشكل الأمثل حتى يتماثل للشفاء للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل.