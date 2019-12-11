اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية للكانوي والكياك بمدينة العلمين الجديدة

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات البطولة العربية والإفريقية للكانوي والكاياك والباراكانوي والتي تستضيفها بحيرات العلمين الجديدة كأول بطولة تقام في مدينة العلمين، بتنظيم الاتحاد المصري للكانوي والكياك برئاسة المستشار محمد السكري وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تستمر حتى بعد غد الجمعة.

وتشهد منافسات اليوم الأول بالطول سباقات 500

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متر كانوا و500 متر كياك رجال وسيدات.

وكان منتخب مصر للكانوى والكياك قد وصل لمدينة العلمين الجديدة، يوم 6 ديسمبر وبدأ معسكره التدريبي المغلق بفندق تيوليب و يقود منتخب مصر الوطني للكانوي والكياك أحمد كامل المدير الفني وكل من أحمد عشماوى والسيد

البدويهى مدربين جلال أسامة إداري.

ويضم منتخب مصر 10 لاعبين 12 لاعب وهم: أحمد البدويهي ، أحمد خالد ، عمرو أبو زيد ، مهند عمرو ، سيف الدين سامح ومحمود عوض ، عبدالله يسري ، محمد خالد كامل ، احمد نجيب ، علي الزيني ، على حسن ، مؤمن مهران ، و 4 سيدات وهن: سما فاروق ، فرح محسن ، مروة فاروق ، حبيبة محسن .