كتب - كريم عبد المحسن: اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، محمود عاشور حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا بالجولة السابعة للدوري. محمود عاشور حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا بالجولة السابعة للدوري. وتقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

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