اتحاد اليد يقرر تحمل تكاليف علاج نجم الأهلي بعد إصابته

غادر إسلام حسن نجم منتخب مصر لكرة اليد والأهلي، مساء أمس الثلاثاء إلى دولة الإمارات لإجراء جراحة عاجلة في وتر الكتف والصدر بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال استعداداته لأمم أفريقيا.

وأكد الدكتور محمود العدل عضو

مجلس ادارة اتحاد اليد أن المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد اتخذ قرارًا فوريًا مع مجلس الإدارة بسفر اللاعب على نفقة الاتحاد لإجراء الجراحة على أيدي أحد الاطباء الفرنسيين المقيمين بمدينة دبي الإماراتية،وذلك بعد أن أثبت الأشعة وجوب خضوع اللاعب لجراحة عاجلة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد يستعد لخوض بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها دولة تونس في منتصف يناير المقبل، ويسعى منتخب الفراعنة للتتويج باللقب من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.