تحت شعار " نحو تسويق فعال".. تعرف على قرارات اتحاد الكشافة والمرشدات

نظم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري برعاية القائد محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وإشراف القائدة ليلي علم الدين مقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد وقيادة القائد حسن ابوضاوي عضو لجنة العلاقات العامة والاعلام بالاتحاد، "الملتقي الاعلامي لإعداد ملف تسويقي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات "، بحضور ٣٠ قائد وقائده من المهتمين بالإعلام والتسويق الكشفي من الجمعيات المركزية.

وصرح قائد اللقاء حسن ابو ضاوى ان الملتقى

تناول عددا من الموضوعات التى تشكل الفكر لوضع تصور للملف وهى :الهوية البصرية للمؤسسة أو المنظمة ،العلاقة بين الاتصالات والشركة والموارد فى تعزيز صورة الكشفية ، الشراكات وأهميتها فى دعم الملف ،التسويق للمنظمات الغير ربحية مباشر والكترونى، تطبيق عملى لإعداد وتقديم الملف من حيث مهارات المتصل ومحتويات الملف وكيفية العرض .خرج الملتقى بعدد ممتاز من الأفكار تقدم بها الشباب أدرجت كتوصيات للعرض على مجلس إدارة الاتحاد .افتتح الملتقى القائد محمد عباس رئيس الاتحاد مقدما الشكر للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية المؤتمر الكشفى العالمى ال٤٢ داعيا الشباب لبذل الجهد لظهور الكشافة المصرية بالصورة المشرفة فى المجتمع وأجهزة الإعلام وحضر حفل الختام القائد تامر موسى نائب رئيس الاتحاد وشكر المشاركين على الجهد والالتزام وشارك مقرر لجنة العلاقات والإعلام توزيع شهادات المشاركة واعدا ان يكون لهؤلاء الشباب دور فى دفع مسيرة الاتحاد خلال الفترة القادمة .