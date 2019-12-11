تشيلسي لدور الـ16 بدوري الأبطال عقب الفوز على ليل

تأهل تشيلسي إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، عقب الفوز على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على

ستافورد بريدج، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي البلوز كلا من تامي

أبراهام، وسيزار أزبيليكويتا، في الدقائق 19، و35، بينما سجل هدف ليل ريمي في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة صعد تشيلسي لدور الـ16 برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد ليل عند نقطة وحيدة متذيلا المجموعة