في مفاجأة كبرى..أياكس يسقط أمام فالنسيا بعقر داره ويهبط للدوري الأوروبي

في مفاجأة كبرى، سقط أياكس أمام نظيره فالنسيا بهدف دون رد، على ملعبه ووسط جمهوره بـستاد "كرويف أرينا"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. بدوري أبطال أوروبا. سجل هدف فالنسيا الوحيد رودريجو في الدقيقة 24. ليضمن فالنسيا صعوده إلى دور الـ16، برصيد 11 في صدارة المجموعة الثامنة، ليقضي على أحلام أياكس بالتأهل بعدما أصبح في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويـهبط للدوري الأوروبي. على أحلام أياكس بالتأهل بعدما أصبح في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويـهبط للدوري الأوروبي. وكان أياكس مفاجأة دوري الأبطال في العام الماضي بعدما وصل إلى دور نصف النهائي بعدما أخرج ريال مدريد حامل اللقب في الـ3 أعوام الأخيرة، ويوفنتوس.

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