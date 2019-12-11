بعد هدفه في مرمى سالزبورج.. محمد صلاح يصل للهدف الـ 200

سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفًا رائعًا في مرمى ريد بول سالزبورج النمساوي في المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة والأخيرة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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ليفربول استطاع الفوز على سالزبورج بهدفين نظيفين سجلهما نابي كيتا في الدقيقة 57 ومحمد صلاح في الدقيقة 58.

نجح ليفربول في احتلال صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الأبطال برصيد 13 نقطة أما نابولي فجاء في

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المركز الثاني برصيد 12 نقطة فيما جاء سالزبورج في المركز الثالث بسبع نقاط، أما في المركز الأخير جينك البلجيكي بنقطة يتيمة.

ليفربول ونابولي صعدا سويًا إلى دور الـ 16 في بطولة "تشامبيونز ليج" أما ريد بول سالزبورج فاتجه إلى الدوري الأوروبي.

حقق صاحب الـ 27 عامًا رقمًا رائعًا بعدما سجل في الفريق النمساوي إذ وصل إلى الهدف

الـ 200.

سجل مع ليفربول 82 هدفًا مع روما الإيطالي 34 مع بازل سجل 20 هدفًا ومع المقاولين العرب 12 مع فيورنتينا الإيطالي سجل 9 مع تشيلسي الإنجليزي سجل هدفين.

هدف الفرعون المصري الذي جاء من زاوية صعبة جدًا، نال إعجاب زميله أندي روبرتسون، فقال "سجل صلاح هدفاً مذهلاً للغاية ولازلت لا أعلم كيف سجلها من ذلك المكان".

كما أثني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قائلًا "صلاح سجل من أصعب الفرص التي أُتيحت له في المباراة، لا أعلم كيف سجل مو هدفه، وحينما ترى الفرص الأخرى تتسائل كيف أهدرها".