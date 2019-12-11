بوروسيا دورتموند يتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال عقب فوزه على سلافيا براج

تأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 بدوري الأبطال، عقب فوزه على سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور

المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي بوروسيا دورتموند جادون سانشو، جوليان براندت في الدقائق 10، 61، بينما سجل هدف

سلافيا براج توماش في الدقيقة 43.

بتلك النتيجة تأهل دورتموند إلى دور الـ16 برصيد 10 نقاط في المركز الثاني، رفقه برشلونة المتصدر برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد سلافيا براج عند نقطتين في المركز الأخير.