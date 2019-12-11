الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020/2019

وصلنا إلى الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي شهدت خسارة الإنتر أمام برشلونة وتحوله إلى منافسات الدوري الأوروبي بدءًا من دور ال32، صحبة فريقي ريد بول سالزبورج النمساوي وبنفيكا البرتغالي.

أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد كانوا قد ضمنوا التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الجولتين الرابعة والخامسة، بينما انتظرت أندية ليفربول ونابولي وبوروسيا دورتموند وفالنسيا وتشيلسي حتى الجولة السادسة لحسم تأهلهم على حساب سالزبورج والإنتر وأياكس أمستردام.

وتستكمل الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال اليوم الاربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، بمواجهات لن تقل أهمية عن مواجهات الثلاثاء، في مقدمتها مواجهة أتالانتا أمام شاختار دونيتسك، فإذا فاز أتالانتا سيتأهل إلى ثمن النهائي بأقل عدد نقاط، شريطة تحقيق مانشستر سيتي للفوز على دينامو زغرب في نفس التوقيت.

والتالى الأندية المتأهلة بشكل رسمي قبل مباراة الاربعاء في الجولة السادسة

المجموعة الأولى :

باريس سان جيرمان – 13 نقطة

ريال مدريد – 8 نقاط

المجموعة الثانية :

بايرن ميونخ – 15 نقطة

توتنهام – 10 نقاط

المجموعة الثالثة :

مانشستر سيتي – 11 نقطة

البطاقة الثانية بين الثلاثي شاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأتالانتا.

المجموعة الرابعة :

يوفنتوس – 13 نقطة

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البطاقة الثانية بين أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن

المجموعة الخامسة :

ليفربول – 13 نقطة

نابولي – 12 نقطة

المجموعة السادسة :

برشلونة – 14 نقطة

بوروسيا دورتموند – 10 نقاط

المجموعة السابعة :

ريد بول لايبزج – 11 نقطة

أولمبيك ليون – 8 نقاط

المجموعة الثامنة :

فالنسيا – 11 نقطة + 13 هدفًا

تشيلسي – 11 نقطة + 10 أهداف

قم بتحديث هذا الصفحة بعد مباريات يوم الاربعاء للتعرف على باقي الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي.