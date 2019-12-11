اخبار الرياضه

الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020/2019

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وصلنا إلى الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات والتي شهدت خسارة الإنتر أمام وتحوله إلى منافسات الدوري الأوروبي بدءًا من دور ال32، صحبة فريقي ريد بول سالزبورج النمساوي وبنفيكا البرتغالي.

أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد كانوا قد ضمنوا التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الجولتين الرابعة والخامسة، بينما انتظرت أندية ونابولي وبوروسيا دورتموند وفالنسيا وتشيلسي حتى الجولة السادسة لحسم تأهلهم على حساب سالزبورج والإنتر وأياكس أمستردام.

وتستكمل الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال اليوم الاربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، بمواجهات لن تقل أهمية عن مواجهات الثلاثاء، في مقدمتها مواجهة أتالانتا أمام شاختار دونيتسك، فإذا فاز أتالانتا سيتأهل إلى ثمن النهائي بأقل عدد نقاط، شريطة تحقيق مانشستر سيتي للفوز على دينامو زغرب في نفس التوقيت.

والتالى الأندية المتأهلة بشكل رسمي قبل مباراة الاربعاء في الجولة السادسة

شعار دوري أبطال أوروبا (صور: Getty)
شعار دوري أبطال أوروبا (صور: Getty)

المجموعة الأولى:

باريس سان جيرمان 13 نقطة

8 نقاط

المجموعة الثانية:

بايرن ميونخ – 15 نقطة

توتنهام – 10 نقاط

المجموعة الثالثة:

مانشستر سيتي – 11 نقطة

البطاقة الثانية بين الثلاثي شاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأتالانتا.

المجموعة الرابعة:

يوفنتوس – 13 نقطة

Advertisements

البطاقة الثانية بين أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن

المجموعة الخامسة:

ليفربول – 13 نقطة

نابولي 12 نقطة

المجموعة السادسة:

برشلونة 14 نقطة

بوروسيا دورتموند 10 نقاط

المجموعة السابعة:

ريد بول لايبزج 11 نقطة

أولمبيك ليون 8 نقاط

المجموعة الثامنة:

فالنسيا 11 نقطة + 13 هدفًا

11 نقطة + 10 أهداف

قم بتحديث هذا الصفحة بعد مباريات يوم الاربعاء للتعرف على باقي الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي.

حكام دوري أبطال أوروبا (صور: Getty)
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا