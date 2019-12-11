أهداف مباراة سالزبورج وليفربول في دوري أبطال أوروبا

انتصر ليفربول خارج ملعبه على ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
سجل الثنائية “نابي كيتا ومحمد صلاح” في بداية الشوط الثاني من المباراة بعد إهدار ليفربول لعدد كبير من الفرص السانحة للتسجيل خلال الشوط الأول.
ورفع ليفربول رصيد نقاطه لـ 13 في صدارة المجموعة الخامسة ليترشح إلى ثمن النهائي، ومن خلفه نابولي الإيطالي الذي رفع رصيده لـ 12 نقطة بعد فوزه على جينك البلجيكي 4-0 في نفس التوقيت.
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أهداف مباراة سالزبورج وليفربول اليوم
هدف ليفربول الأول “نابي كيتا”
هدف ليفربول الثاني “محمد صلاح”
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