بث مباشر | مشاهدة مباراة الإنتر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

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لا تفوتك مباراة الإنتر وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا … بث مباشر عبر الخليج 365
يستقبل النيراتزوري متصدر المجموعة السادسة فريق برشلونة في مدينة ميلانو، بهدف الانتصار وضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية، مستغلاً عدم سفر البلاوجرانا بكامل قائمته نظرًا لحسمه مسبقًا بطاقة التأهل في المركز الأول.
ويؤدي انتصار الأفاعي إلى تأهلهم المباشر إلى دور الستة عشر، بغض النظر عن نتيجة مواجهة دورتموند ضد سلافيا براغ.
الإنتر 1-1 برشلونة
جارية حاليًا
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في البث المباشر لقمة الجوزيبي مياتزا بين إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني
- تشكيلة الإنتر ضد برشلونة: هاندانوفيتش – دي فراي – جودين – سكرينيار – دي امبروزيو – بريجي- فاليرو – فيسينو – بروزوفيتش -لوكاكو ٠لوتارو مارتينيز
- تشكيلة برشلونة ضد إنتر: نيتو – توديبو – لينغليه – أومتيتي – فيربو – واجي -راكيتيتش – فيدال – بيريز – جريزمان – آلينا
- أجواء حماسية كالعادة في معبد كرة القدم بإيطاليا، جماهير المياتزا حائرة بين حزنها لعدم رؤية ميسي وفرحتها لغيابه مما سيسهل مهمة النياتزوري.
- لأول مرة هذا الموسم فالفيردي يشارك بثلاثي في الخط الخلفي، في ظل غياب بيكيه يعطي الفرصة لأومتيتي وتوديبو من أجل البدء
- الفريقان يلعبان برسم تكتكيكي شبه متقارب ثلاثي دفاعي ورباعي في وسط الميدان مع اختلاف توزيع اللاعبين في الثلثين الآخيرين
- 1″ انطلاقة المباراة .. برشلونة بالزي الاحتياطي الأصفر .. والإنتر بالأساسي الأزرق والأسود
- 13″ أووووه لوكاكوووووووو.. تصويبة من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن للحارس نيتو
- 33″ جووووووووول ⚽️ بيريز يصووووووب زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود رائع ومتابعة لتصويبة فيدال
- 35″ بوووووووم .. بورخا فاليرو وتسديدة كادت تعادل النتيجة سريعًا
- 37″ رأسية أوووووه .. الإنتر يضغط بعد استقبال الهدف وهذه المرة دي أمبروزيو يرسل رأسية تذهب على بعد ياردتين بجوار قائم نيتو
- 43″ جوووووووووووووول ⚽️ .. لوووووكاااااكو يضرررررب وعصام الشوالي يضرب على الطاولة .. الإنتر يتعادل
- قصة الهدف تمريرة قطرية للرائع لوتارو الذي لمسها وهيأهها للمتقدم خارج منطقة الجزاء، ثم صوب لوووكاكو مطرقة سكنت الشباك
- 45″ دقيقتين وقت بدل الضائع
- صاااافرة نهاية الشوط الأول .. الإنتر 1-1 برشلونة
- الآن بعدما عدّل النيراتزوري النتيجة أصبحت الإثارة منتظرة في الشوط الثاني، الفريق الإيطالي يسجل يتأهل، برشلونة يخطف هدفًا يفرض الصمت في الملعب
- 46″ صافرة بداية الشوط الثاني
- بداية هادئة على عكس المتوقع، برشلونة يعود للسيطرة والاستحواذ وبشكل غير مبرر الإنتر يتراجع ويستقبل اللعب
- 57″ بوووووووم .. جريزماااان يصوب من داخل منطقة الجزاء زاحفة بعد تمريرة من بيريز وهندانوفيتش يتصدى ببراعة
- 62″ لوووووكاكو يضيع هجمتين في أقل من ثلاث دقائق
- الأولى انفراد صريح أمام نيتو .. الذي تألق وتصدى لتصويبة ساذجة من البلجيكي
- 65″ ثاني هجمات لوكاكو لاحت بانفراد جديد راوغ على إثره نيتو هذه المرة، ولكنه لم يلحق بالكرة التي طالت من أمامه
- 66″ فالفيردي يهدأ اللعب بتبديلين ⬇️⬆️ خروج راكيتيتش وجريزمان ونزول سواريز ودي يونج
- 67″ المباااااااارة تشتعل .. أرتورووووووو فيدال بووووووووووم ولكن تصويبته الزاحفة تمر بجوار القائم الأيمن للسلوفيني
- 69″ تبديل أول للنيراتزوري ⬇️⬆️ خروح بيراجي ونزول لوزارو
- 72″ أوووووووووووه .. لوتااااارو يصوووووب على الطائر ونيتووو يطير وتخرج الكرة إلى خارج المرمى
- 73″ هدف ملغي للإنتر .. لوتارو مارتينيز يسجل ولكن راية المساعد الثاني تمنعه من الفرحة
- 79″ هدغ ملغي ثاني للإنتر .. ماذا يحدث! تسلل جديد على لوكاكو الذي تابع تصويبة بوليتانو
- المباراة تدخل العشر دقائق الأخيرة إثارة كبيرة .. بفوز دورتموند حتى الآن الإنتر إلى الدوري الأوروبي
- 84″ فالفيردي يختار إخراج محرز الهدف الأول بيريز ⬇️⬆️ ويقحم أنسو فاتي
- 87″ جووووووووووووول ⚽️ .. فاااااتي يقتل الإنتر ببراعة كبيرة يصوب كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالقائم الأيمن وتدخل المرمى
- 90″ الحكم يمنح الإنتر 4 دقائق من أجل العودة وتسجيل هدفين وهو شيء مستحيل حدوثه
- انتهاااااء المباراة بانتصار برشلونة 2-1
- البارسا يؤكد زعامته للمجموعة، أما الإنتر فخرج من المنافسات، وسيذهب إلى الدوري الأوروبي تاركًا بطاقة التأهل الثاني لصالح دورتموند
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