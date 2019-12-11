بث مباشر | مشاهدة مباراة الإنتر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

لا تفوتك مباراة الإنتر وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا … بث مباشر عبر الخليج 365

يستقبل النيراتزوري متصدر المجموعة السادسة فريق برشلونة في مدينة ميلانو، بهدف الانتصار وضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية، مستغلاً عدم سفر البلاوجرانا بكامل قائمته نظرًا لحسمه مسبقًا بطاقة التأهل في المركز الأول.

ويؤدي انتصار الأفاعي إلى تأهلهم المباشر إلى دور الستة عشر، بغض النظر عن نتيجة مواجهة دورتموند ضد سلافيا براغ.

الإنتر 1-1 برشلونة

جارية حاليًا

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