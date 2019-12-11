أبو تريكة: غاب ميسي فحضرت لمحاته مع صلاح!

عنون أسطورة كرة القدم المصرية “محمد أبو تريكة” الليلة الأخيرة لكل من ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2019، بعنوان خاص كان بطله مواطنه “محمد صلاح”، بفضل الهدف الذي سجله في مرمى ريد بول سالزبورج على ملعب ريد بول آرينا في المباراة الافتتاحية للجولة السادسة من دور مجموعات دوري الأبطال.

ويغيب ليونيل ميسي عن مباراة الإنتر وبرشلونة للحصول على راحة ذهنية وجسدية قبل استضافة البرسا لغريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو المؤجلة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وقال محمد أبو تريكة خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم “غاب ميسي عن هذه الليلة، فحضرت لمحات ميسي عن طريق محمد صلاح مع ليفربول”.

وأضاف “الهدف الذي سجله صلاح اليوم من الأهداف الصعبة لأن الكرة جاءته على قدمه اليمنى وهو معتاد على استخدام قدمه اليسرى. قبل سنوات قليلة سجل بنفس الطريقة مع روما في الدوري الإيطالي لكن ذلك الهدف كان أسهل فالكرة كانت على يسراه ولم يكن من وضع الحركة بل من وضع الثبات”.

في نفس السياق، اعترف المدير الفني لنادي برشلونة إيرنيستو فالفيردي بسبب غياب ميسي عن مقابلة الإنتر، قائلاً “الراحلة مسألة داخلية، والأشياء الداخلية تبقى داخلية في برشلونة، ومن يتخذ القرارات هو المدير الفني، والمدير الفني يفعل ما يراه مناسبًا بالنسبة للفريق”.

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هذا وأكد محمد أبو تريكة على جمالية هدف صلاح وصعوبته، قائلاً في نهاية حديثه “هدف جميل لمحمد صلاح وهو كان بحاجة لتسجيل هذا الهدف بعد كم الفرص التي ضاعت منه. صلاح في هذه المباراة أضاع السهل وجلب الأصعب”.

وتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بعد هذا الفوز برصيد 13 نقطة، متقدمًا على نابولي الثاني بنقطة واحدة، ليُرسل فريق سالزبورج إلى دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن ليفربول يبدأ مسيرته في كأس العالم للأندية “قطر 2019” خلال الأسبوع المقبل (اضغط هنا للوصول إلى جدول مباريات كأس العالم للأندية).