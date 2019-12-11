أياكس يودع دوري الأبطال بخسارة مريرة وتشيلسي يتأهل وصيفًا خلف فالنسيا



تأهل فالنسيا الإسباني إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثمين 1-0 على مضيفه أياكس الهولندي، في ختام دور المجموعات، مساء اليوم الثلاثاء.

وتصدر فالنسيا، المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن تشيلسي الذي حل وصيفا، فيما جاء أياكس ثالثًا بـ 10 نقاط، ويتذيل ليل المجموعة بنقطة واحدة.

وكان التعادل كافيا بالنسبة لأياكس للتأهل إلى دور الـ 16، لكن فالنسيا خالف التوقعات واقتنص بطاقة التأهل من أمستردام ليكتفي الفريق الهولندي بالانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي.



ولحق تشيلسي الإنجليزي بركب المتأهلين، إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه مساء اليوم الثلاثاء على ضيفه ليل الفرنسي (2-1)، في ملعب ستامفورد بريدج.



وسجل ثنائية تشيلسي كل من، تامي أبراهام (ق19) وسيزار أزبليكويتا (ق35)، بينما أحرز هدف ليل الوحيد، لويك ريمي (ق78).



وبذلك، رفع البلوز رصيدهم إلى 11 نقطة، في المركز الثاني خلف فالنسيا، المتصدر بنفس الرصيد، إلا أن الفريق الإسباني الذي فاز اليوم (1-0) على مضيفه أياكس أمستردام، يتفوق في المواجهات المباشرة.

