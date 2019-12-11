برشلونة يقتل أحلام إنتر ميلان ودورتموند يستفيد ويتأهل لثمن النهائي

استفاد بوروسيا دورتموند من خسارة إنتر أمام برشلونة وضمن مرافقة الزعيم الكاتالوني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



قتل بدلاء برشلونة أحلام مضيفهم إنتر بعدما تغلبوا على الفريق الإيطالي 2-1 يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



واستفاد بوروسيا دورتموند الألماني من خسارة إنتر وضمن التأهل كوصيف للمجموعة بفوزه على ضيفه سبارتا التشيكي 2-1.



ولعب برشلونة بتشكيلة معظمها من البدلاء بسبب ضمانه التأهل متصدراً من المرحلة الخامسة لكن إنتر وجد نفسه متأخراً بهدف كارليس بيريز (23).



وضغط إنتر بكل ثقله من أجل التعادل وكان له ما أراد قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بفضل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.



وعاند الحظ إنتر في الشوط الثاني مضيعاً الكثير من الفرص وخاصة عبر لوكاكو غير الموفق كما أنّه سجل في مناسبتين قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدفين بسبب التسلل.



ونجح البديل الشاب فاتي في تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة مستغلاً اندفاع إنتر للمقدمة وافتقادهم للتركيز في نصف ملعبهم (86).



وانتهى ترتيب المجموعة بصدارة برشلونة برصيد 14 نقطة ومن ثم أتى بوروسيا دورتموند في المركز الثاني 10 فيما جاء إنتر ثالثاً (7) وتأهل إلى يوروبا ليغ وأخيراً سلافيا بنقطتين.



كما اقتنص بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه سلافيا براج التشيكي (2-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في ختام منافسات دور المجموعات.



هدفا دورتموند جاءا عن طريق جادون سانشو وجوليان براندت في الدقيقتين 10 و61، بينما أحرز توماس سوشيك هدف سلافيا الوحيد في الدقيقة 43.



واستفاد دورتموند من خسارة الإنتر على يد برشلونة (1-2) في ذات الجولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما ودع سلافيا البطولة بتذيله الترتيب بنقطة واحدة.

