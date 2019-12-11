اونلاين | نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان في التشامبيونزليج BARCELONA VS INTER MILAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان في التشامبيونزليج BARCELONA VS INTER MILAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على سلافيا براغ التشيكي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بالبطولة، والتي شهدت أيضا فوز برشلونة الإسباني على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بذات النتيجة.

وسجل هدفي دورتموند جادون سانشو وجوليان براندت في الدقيقتين العاشرة و61، فيما سجل هدف سلافيا براغ توماس سوسيك في الدقيقة 43.

وشهدت المباراة طرد جوليان فيجيل لاعب دورتموند في الدقيقة 77.

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ورفع دورتموند رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سلافيا براغ عند نقطتين في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز برشلونة على إنتر ميلان 2 / 1.

وتقدم برشلونة بهدف سجله كارليس بيريز في الدقيقة 23 وتعادل روميلو لوكاكو لإنتر ميلان في الدقيقة 44 قبل أن يسجل أنسوماني فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 86.

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند سبع نقاط في المركز الثالث لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.