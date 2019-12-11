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رياضة | أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 2 × 1 سلافيا براج| دوري أبطال أوربا

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حسم نادي بوروسيا دورتموند مواجهة نظيره  سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من .

وخطف بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط ليرافق البارسا المتصدر برصيد 14 نقطة.

بينما خرج إنتر ميلان من دوري الأبطال بعد الخسارة أمام ليحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط ليتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.

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