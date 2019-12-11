رياضة | فالنسيا يصدم أياكس ويصعد مع تشيلسي لدور الـ16 الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يصدم أياكس ويصعد مع تشيلسي لدور الـ16 الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريقا تشيلسي الإنجليزي وبلنسية الإسباني إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة.

وفاز تشيلسي على ضيفه ليل الفرنسي 2 -1 في الوقت الذي فجر فيه بلنسية مفاجأة كبيرة وهزم أياكس أمستردام الهولندي في عقر داره 1 - صفر.

وتصدر بلنسية المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن تشيلسي فيما يحل أياكس في المركز الثالث بعشر نقاط ويتذيل ليل المجموعة بنقطة واحدة.

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وكان التعادل كافيا بالنسبة لأياكس للتأهل إلى دور الستة عشر لكن بلنسية خالف كل التوقعات واقتنص بطاقة التأهل من أمستردام ليكتفي أياكس بالانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي بصفته صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، تقمص رودريجو مورينو دور البطولة وسجل هدف الفوز والتأهل لفريق بلنسية في الدقيقة 24.

وانهى بلنسية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جابريل باوليستا في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تقدم تشيلسي بهدفين عن طريق تامي ابراهام في الدقيقة 19 والإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 35 قبل أن يرد لويك ريمي بهدف لليل في الدقيقة 78.