رياضة | برشلونة بـ "الصف التاني" يُرسل إنتر ميلان خارج دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة بـ "الصف التاني" يُرسل إنتر ميلان خارج دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع نادي إنتر ميلان الإيطالي دوري أبطال أوروبا من الباب الصغير، بعد خسارته أمام بدلاء برشلونة بهدفين لهدف، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي شهده ملعب سان سيرو.

أحداث الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بهجوم إيطالي لكتيبة أنطونيو كونتي، سعياً في حسم أمور المجموعة وخطف بطاقة التأهل.

أضاع روميلو لوكاكو أخطر الفرص في الدقيقة العاشرة بعد مراوغة أومتيتي لكن الحارس نيتو تتصدى لها، تلاها تسديدة قوية لبيراجي تعامل معها نيتو.

على عكس مجريات الأمور سجل برشلونة الهدف الأول عبر كارليس بيريز، الذي إستغل خطأ جودين ليودعها الشباك في الدقيقة 23.

رد الإنتر بهدف البلجيكي لوكاكو في الدقيقة 44 من صناعة زميله المتألق لاوتارو مارتينيز، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي.

أحداث الشوط الثاني

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واصل الإنتر هجومه في الشوط الثاني سعياً لتسجيل هدف التقدم، لكن هجمات الفريق تكسرت على أقدام ثلاثي دفاع برشلونة توديبو وأومتيتي ولونجليه.

سجل البديل أنسوا فاتي هدف الفوز بعد نزوله بثوان قليلة في الدقيقة 86، ليقتل أحلام النيرادزوري تماماً، ويودع الإنتر البطولة من الدور الأول، ليتحول الفريق لبطولة الدوري الأوروبي، في ظل فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين لهدف.

الترتيب النهائي للمجموعة السادسة

1- برشلونة 14 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 10 نقاط

3- إنتر ميلان 7 نقاط

4- سلافيا براغ نقطتان.