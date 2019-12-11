رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي ريال سوسيداد يوم السبت القادم 14 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة القادمة وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد يوم السبت القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية.

برشلونة يضرب إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

واسطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من البطولة.

أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميلان

وسجل هدفي نادي برشلونة كل من كارليس بيريز في الدقيقة 23 وأنسو فاتي في الدقيقة 86 بينما سجل هدف نادي إنتر ميلان روميلو لوكاكو في الدقيقة 44 لينتهي اللقاء بفوز نادي برشلونة بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

ترتيب نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا:

1- برشلونة 14 نقطة

2- بوروسيا دوروتموند 10

3- إنتر ميلان 7 نقاط

4- سلافيا براج نقطتين.