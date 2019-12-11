رياضة | المتأهلون إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليج) هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتأهلون إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليج) هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء اليوم على مواجهات اليوم الأول للجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وشهدت الجولة تأهل بطل أوروبا نادي ليفربول الإنجليز لدور الستة عشر بعد فوزه الصعب على سالزبورج النمساوي بنتيجة 2-0، ورافقه نادي نابولي للدور ذاته.

ونجح بروسيا دورتموند الألماني في إستغلال هدية برشلونة، بعدما تفوق الأخير على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما معلى ملعب سان سيرو.

وتأهل يوفنتوس في المرحلة الرابعة عقب تجاوزه لوكوموتيف موسكو 2-1، بينما ضمن ريال مدريد تأهله مستفيداً من تعثر كلوب بروج البلجيكي بالتعادل أمام غلطة سراي التركي حتى قبل انطلاق مباراته التي انتهت بالتعادل مع باريس سان جيرمان. وكان برشلونة قد حسم تأهله متصدراً وكذلك الحال بالنسبة للايبزيغ بعد مباريات الأربعاء ذمن المرحلة الخامسة.

ونرصد لكم في السطور التالية المتأهلون لدور الـ16 قبل ختام دور المجموعات بمباريات الغد كالتالي:

1- باريس سان جيرمان

2- ريال مدريد

3- بايرن ميونيخ

4- توتنهام

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5- مانشستر سيتي

6- يوفنتوس

7- ليفربول

8- نابولي

9- برشلونة

10- بوروسيا دورتموند

11- لايبزيج

12- ليون

13- تشيلسي

14 فالنسيا