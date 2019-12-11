رياضة | نجوم سالزبورج يلتقطون السيلفي مع محمد صلاح بعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم سالزبورج يلتقطون السيلفي مع محمد صلاح بعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقط لاعبي نادي سالزبورج النمساوي الصور التذكارية مع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نادي ريد بول سالزبورج الدولي بالنمسا رفقة نادي ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا صعبا خارج أرضه علي حساب نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ان يشارك في المباراة كاملة ويسجل هدف فريقه الثاني بطريقة رائعة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين وتضيع العديد من الفرص السهلة حتي افتتح اللاعب الدولي الغيني نابي كيتا لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي التسجيل في المباراة حيث سجل الهدف الاول مع انطلاق الشوط التاني ليضيف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في منتصف الشوط الثلني.

وبهذه النتيجة يصعد رسميا حامل لقب البطولة نادي ليفربول الإنجليزي الي الدور الثاني كأول المجموعة من بطولة دوري أبطال أوروبا ومعه نادي نابولي الإيطالي ويتاهل نادي ريد بول سالزبورج النمساوي الي بطولة الدوري الاوربي بعد احتلال المركز الثالث بالمجموعة وودع نادي جينك البلجيكي البطولة الأوربية بعد احتلال المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط حصل عليها أمام نظيره نادي نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من عمر البطولة الأوربية