رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية يوم السبت 14 ديسمبر 2019 إلى ملعب الأنفيلد معقل ليفريول في الثانية والنصف ظهراًً لمتابعة مباراة ليفربول وواتفورد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراًً بتوقيت مصر والثالثة والنصف عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

يحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن. فاز ليفربول في 15 مباراة وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي مباراة. سجل ليفربول 40 هدف ومني مرماه ب 14 هدف في البريميرليج حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يحتل واتفورد المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 16 مباراة خاضها حتى الآن. فاز واتفورد في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 مباريات. سجل واتفورد 9 أهداف ومني مرماه ب 30 هدف حتى الآن.

* تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة واتفورد :

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حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم وكيتا وجوردان هندرسون

خط الهجوم : ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع المباراة في الثانية والنصف ظهراًًً في اليوم السبت عبر شبكة قناة Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة واتفورد ضد ليفربول على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD.