الامارات | كلباء يُلحق بعجمان الخسارة الأكبر هذا الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يُلحق بعجمان الخسارة الأكبر هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق عجمان أمس خسارة قاسية أمام مستضيفه كلباء، وهي أكبر هزيمة له هذا الموسم بواقع 6/‏‏‏2، في المباراة التي جرت ضمن المرحلة الثامنة من دوري الخليج العربي، وهو الانتصار الأول الذي يحققه كلباء على البرتقالي بملعبه منذ بدء مواجهتهما في موسم 2011/‏‏‏2012.

وكان الفريق الضيف البادئ بالتسجيل عن طريق الغامبي بوكر تراولي، بعد تمريرة من زميله وليم أوسو، توغل على أثرها في دفاع كلباء وأودعها أرضية على يسار الحارس (4).

لكن أصحاب الأرض عادوا سريعاً لأجواء اللقاء، حين تمكن بعدها بدقيقتين أحمد النقبي من تسجيل التعادل بضربة رأس محكمة من توزيعة جوجاك. وحضرت الإثارة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث نجح كلباء في قلب الطاولة على البرتقالي، وتمكن الأردني ياسين البخيت من تسجيل الهدف الثاني لفريقه من ضربة رأس من خطأ دفاعي قاتل (41).

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وقبل أن يتوجه الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس نجح وليد عمبر في تعزيز تقدم «النمور» بالهدف الثالث من هجمة مرتدة منظمة عن طريق ياسين البخيت الذي أهدى عمبر كرة وضعته في مواجهة الحارس، لم يجد أدنى صعوبة في إيداعها الشباك (45+3).

وفي الشوط الثاني تمكن عجمان عبر بوكر تراولي من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية، لكن كلباء عاد وسجل ثلاثة أهداف تباعاً مستغلاً اهتزاز خط دفاع البرتقالي، وتناوب على تسجيلها وليد عمبر، (73) وكيناندرو سانتوس، (78)، بينما اختتم الأهداف أحمد النقبي، (87).

• الفوز هو الأول لكلباء على عجمان منذ موسم 2011/‏‏‏2012.