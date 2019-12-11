الامارات | الوصل يطلب تأكيد «العقدة» أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يطلب تأكيد «العقدة» أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوصل إلى تأكيد تفوقه التاريخي على الفجيرة، عندما يلتقي الفريقان، الساعة 6:30، على استاد الوصل في زعبيل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، إذ لم يسبق لـ«الإمبراطور» طوال تاريخه الخسارة أمام «الذئاب» في الدوري.

والتقى الفريقان 10 مرات في الدوري، شهدت فوز الوصل في تسع مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، إذ يأمل «الفهود» ألا يكون عدم فوزه على الفجيرة في آخر مباراتين، يفتح الباب أمام كسر العقدة بالنسبة إلى «الذئاب»، الذي تعادل في مباراة الإياب في الدوري في الموسم الماضي بثلاثة أهداف لكل فريق، قبل أن يفوز في كأس الخليج العربي في الموسم الحالي بهدف دون رد.

ويخوض الفريقان مباراة اليوم وسط ظروف متشابهة، خصوصاً أنهما ودّعا الأسبوع الماضي، مسابقة كأس الخليج العربي، من الدور ربع النهائي، بخسارة الوصل أمام شباب الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهزيمة الفجيرة أمام النصر بهدف دون رد.

Advertisements

ويأمل الوصل أن يتجاوز خروجه من الكأس، وأن يواصل نتائجه الإيجابية في الدوري التي كان حققها قبل فترة التوقف، إذ تحسنت نتائج «الإمبراطور» بالفوز على الظفرة وحتا والتعادل خارج أرضه مع الوحدة، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن.

في المقابل، يراهن الفجيرة على نجاحه في كسر العقدة بشكل عام في مواجهاته أمام الوصل، بعدما حقق «الذئاب» أول فوز في تاريخه على «الإمبراطور»، عندما فاز الفجيرة في سبتمبر الماضي بهدف دون ردّ في كأس الخليج العربي، على الملعب نفسه الذي يستضيف مباراة اليوم.

ويسعى الفجيرة إلى إيقاف سلسلة النتائج السلبية في الدوري، رغم البداية الرائعة بالفوز على الوحدة وخورفكان في الجولات الثلاث الأولى، قبل أن يخسر أربع مباريات متتالية أمام اتحاد كلباء والعين والشارقة وحتا، ويحتل «الذئاب» المركز الـ13 برصيد ست نقاط.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.