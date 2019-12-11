الامارات | الظفرة ينتزع النقطة الـ10 على حساب خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة ينتزع النقطة الـ10 على حساب خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق الظفرة أمس بثلاث نقاط ثمينة من أرض خورفكان بعد الفوز عليه 2-صفر في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع الظفرة رصيده إلى 10 نقاط، في حين استمر خورفكان في النتائج المخيبة وظل بثلاث نقاط فقط.

وعلى الرغم من نسبة الاستحواذ العالية لخورفكان التي بلغت 63%، فإنه كان سلبياً في مواجهة واقعية الظفرة.

وكاد الظفرة يفتتح التسجيل بالنيران الصديقة بعد رأسية عبدالعزيز اسماعيل، لكن تدخل حارس خورفكان محمد يوسف أنقذ الموقف، ثم أبعد بعدها كرة خطرة للبرازيلي بيدرو. وكانت أولى محاولات خورفكان عن طريق البرازيلي جوميريس الذي سدد من خارج الجزاء ومرت بجوار القائم (26). ونجح الظفرة في تسجيل الهدف الأول عن طريق المغربي عصام العدوة برأسية مستفيداً من خطأ دفاعي (31)، ومن هجمة مرتدة نجح الظفرة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق إبراهيم سعيد (89).