الامارات | بني ياس يعرقل «الملك» ويقدّم خدمة لشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يعرقل «الملك» ويقدّم خدمة لشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق بني ياس نقطة ثمينة من مضيفه الشارقة، بعد التعادل السلبي بينهما أمس، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي. ورفع الشارقة رصيده الى 20 نقطة، وبني ياس إلى ثماني نقاط. وقدّم بني ياس بهذا التعادل هدية ثمينة لشباب الأهلي الذي يحل في المرتبة الثانية بعد الشارقة المتصدر، وفي حال فوزه اليوم على الوحدة قد يقلص الفارق مع (الملك) إلى نقطة واحدة.

وشهدت المباراة طرد أبرز لاعبي الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية «87»، ليغيب بالتالي عن مباراة النصر في الجولة التاسعة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً متواضعاً خصوصاً من أصحاب الأرض، إذ بلغ 1790 مشجعاً. وبدا الشارقة الأفضل نسبياً في الشوط الأول وقاد محاولات عدة على جبهة بني ياس بقيادة الثلاثي إيغور ولاعبي الرأس الأخضر ريكاردو غومير وريان منديز، لكن تحركات الشارقة افتقدت للفاعلية، في حين اعتمد بني ياس على الكرات المرتدة عن طريق بيدرو كوندي وسهيل النوبي وسلطان الشامسي.

وأهدر غوميز أول فرصة محققة، في مواجهة المرمى، عندما سدد كرة من تمريرة عرضية من عمر جمعة «13».

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ومثل تعرض مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن للإصابة في الشوط الأول، وخروجه من الملعب ضربة كبيرة للملك في الدقيقة 28. ورغم أن الشارقة سيطر على مجريات اللعب وهدّد بني ياس بالعديد من الكرات الخطرة الا أنها افتقدت للتركيز واللمسة الأخيرة.

وأنقذ حارس بني ياس مرماه من هدف مؤكد من تسديدة لريان (41) من تمريرة عرضية لإيغور. ومع بداية الشوط الثاني ألغى حكم المباراة عبدالله العاجل هدفاً للشارقة سجله ريان منديز بداعي التسلل (46).

وأنقذ حارس بني ياس فهد الظنحاني مرماه من هدف محقق للشارقة من تسديدة عمر جمعة (49).

وحرمت العارضة بني ياس من هدف محقق، عندما سدد بيدرو كرة قوية اصطدمت بالعارضة (74). واستعان الحكم عبدالله العاجل بتقنية الحكم الفيديو بعد مطالبة بني ياس بركلة جزاء بداعي تعرض لاعب بني ياس خميس الحمادي للعرقلة من مدافع الشارقة علي الظنحاني (80) لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

• تلقى الشارقة خبرا سيئا أمس بعد تعرض أبرز مدافعيه شاهين للإصابة، واحتمال خسارة خدماته في لقاء النصر.