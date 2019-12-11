الامارات | الشامسي: العين فريق كبير ولا يفكر في أسماء المنافسين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: العين فريق كبير ولا يفكر في أسماء المنافسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدير فريق العين، ورئيس الوفد المشارك في مراسم قرعة أبطال آسيا 2020، أحمد الشامسي، أن «نتيجة القرعة منطقية»، مشيراً إلى أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، وأن كل «تركيز الفريق حالياً على مباراة الملحق».

وحضر الشامسي، كذلك، في مقر اتحاد آسيا لكرة القدم بماليزيا، ورشة العمل المصاحبة التي أقيمت على هامش القرعة. وقال في تصريح صحافي للموقع الرسمي لنادي العين، أمس: «العين فريق كبير وصاحب تاريخ عريض في البطولة الآسيوية، لذلك لا يفكر في أسماء المنافسين بقدر التركيز على التحضير بالصورة التي تمكنه من تحقيق أهدافه الكبيرة».

ويخوض العين ملحقاً أمام الفائز من لقاء الزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي، على أنه في حال الفوز سينتقل إلى المجموعة الرابعة التي تضم النصر السعودي، السد القطري وسيباهان الإيراني. وأضاف الشامسي: «كل تركيزنا حالياً على لقاء الملحق».

وحول اختلاف لائحة قيد اللاعبين بين المحلية والقارية، قال: «الاختلاف يختص فقط بالقارية، بالنسبة للمقيمين والمواليد»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني، بقيادة المدرب الكرواتي ليكو، أعلم باحتياجات الفريق.

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وفي جانب آخر، حرص الشامسي على إهداء «الصندوق البنفسجي»، المصمم خصيصاً لمشاركة العين في ورشة عمل الأبطال، على شكل شعار النادي، إلى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، شين مانجيل، وذلك بعد انتهاء مراسم القرعة، بالإضافة إلى رؤساء وفود الفرق الخمسة التي من المتوقع أن يواجهها العين في مشوار 2020.

ومن أبرز محتويات الصندوق، القرص المدمج، الذي يحتوي على فيديو مشاركة العين التاريخية في مونديال الأندية 2018، إلى جانب كتيب خاص بمشاركته المقبلة في أبطال آسيا 2020، ويتضمن كل المعلومات عن النادي، وإنجازاته، بجانب تعريف سياحي بمدينة العين، اتساقاً مع متطلبات الاتحاد الآسيوي.

ويحتوي كذلك على درع النادي والقميص الرسمي للفريق الأول، وقلم فاخر تم تصميمه في واحدة من أكبر الشركات العالمية، ويحمل شعار نادي العين.

العين أهدى الاتحاد القاري «الصندوق البنفسجي»، ويشتمل على قرص مدمج، وأمور أخرى، ويوفر المعلومات كافة عن النادي ومدينة العين.