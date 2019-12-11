الامارات | شباب الأهلي والوحدة.. ذكريات ليوناردو

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والوحدة.. ذكريات ليوناردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مباراة شباب الأهلي والوحدة في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي مواجهة خاصة، بخوض البرازيلي ليوناردو دي سوزا مباراته الأولى أمام فريقه السابق، بعدما لعب الموسم الماضي بقميص الوحدة.

ورحل ليوناردو بطريقة مثيرة للجدل عن الوحدة خلال الانتقالات الصيفية، بعدما شارك مع الفريق في مباراتي دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا، قبل أن يطلب فسخ عقده، ثم أكمل إجراءات انتقاله إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

والمفارقة أن ليوناردو دي سوزا قاد الوحدة الموسم الماضي لتحقيق الفوز في آخر مباراة جمعت الفريقين، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب البرازيلي، لينهي «العنابي» عقدة عدم الفوز على شباب الأهلي منذ 2011.

ورغم أن ليوناردو كان سيغيب بشكل رسمي عن المباراة، بسبب طرده في مباراة شباب الأهلي أمام النصر في الجولة الخامسة، وإيقافه أربع مباريات، إلا أن تأجيل مباريات الدوري، لمشاركة المنتخب الوطني في «خليجي 24»، أسهم في استفادة اللاعب البرازيلي من إقامة مباريات كأس الخليج العربي، وتطبيق العقوبة على مباراتي شباب الأهلي أمام اتحاد كلباء وخورفكان، إضافة إلى مباراتي الفريق أمام عجمان والظفرة في الدوري.

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ويخوض «فرسان دبي» المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس الخليج العربي، ليتأهل إلى نصف النهائي.

ويأمل صاحب الأرض أن يواصل انتصاراته في الدوري، بعدما تجاوز الخسارة الوحيدة التي تلقاها في المسابقة، أمام النصر، وحقق الفوز على عجمان والظفرة، ليواصل الضغط على متصدر الترتيب الشارقة، إذ يمتلك شباب الأهلي في رصيده 16 نقطة.

من جهته، يأمل الوحدة أن يعوض خروجه من كأس الخليج العربي.

ويحتل «العنابي» المركز السادس برصيد 10 نقاط، إذ يأمل أن يستعيد الانتصارات في الدوري، بعدما فاز على عجمان ثم الظفرة في الجولتين الخامسة والسادسة، قبل أن يتعادل على أرضه مع الوصل في الجولة السابعة، ما أسهم في ابتعاد الفريق عن المنافسة باتساع الفارق مع الشارقة إلى تسع نقاط.

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