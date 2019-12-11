الامارات | شباب الأهلي يصطدم بالهلال السعودي في أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يصطدم بالهلال السعودي في أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، التي سحبت، أمس، بمقر اتحاد آسيا لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مجموعات متوازنة لأندية الإمارات، في حين ستكون أقواها وقوع شباب الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب حامل لقب النسخة الماضية، الهلال السعودي.

في المقابل، وقعت فرق الشارقة، حامل لقب دوري الخليج العربي، والوحدة ثالث الدوري، والعين رابع الدوري في مجموعات متوازنة.

ويعود الشارقة للمشاركة في البطولة بعد غياب 11 عاماً، منذ 2009، إذ سيلعب في مجموعة تعد الأقل صعوبة مقارنة بالمجموعات الأخرى، وهي المجموعة الثالثة مع أندية التعاون السعودي، الدحيل القطري وبيروزي الإيراني. وتعد هذه المرة الرابعة التي يشارك فيها الشارقة في أبطال آسيا، بعد نسخ 1994 و2004 و2009.

من جهته، يعود شباب الأهلي بعد غيابه عن نسختي 2018 و2019، إذ سيلعب في المجموعة الثانية التي تضم حامل اللقب، الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي، والفائز من المُلحق الذي ينطلق بلقاء تشيناي الهندي ضد الرفاع البحريني، ويواجه الفائز منهما خراسان الإيراني، ثم الفاز يلتقي السيلية القطري.

أما الوحدة، فيلعب في المجموعة الأولى مع الشرطة العراقي، والفائز من ملحق يبدأ بلقاء لوكوموتيف الأوزبكي أمام الاستقلال الطاجيكي، ويلتقي الفائز منهما الأهلي السعودي. وكذلك فريق رابع من خلال ملحق يبدأ بلقاءالفيصلي الأردني والكويت، والفائز يواجه الاستقلال الإيراني، ثم يواجه الفائز في الاخير الريان القطري.

وأخيراً، تنتظر العين الذي سبق له الفوز بلقب البطولة في 2003، مهمة ليست سهلة، في حال تخطيه الملحق بمواجهة الفائز من الزوراء العراقي مع بونيودكور، إذ يتأهل الفائز للمجموعة الرابعة التي تضم النصر السعودي، السد القطري، وسيباهان الإيراني.

وسيبدأ الشارقة مشواره على أرضه بمواجهة التعاون السعودي في 11 فبراير. أما شباب الأهلي فسيبدأ مبارياته خارج أرضه بمواجهة باختاكور في أوزباكستان في 10 فبراير. والوحدة على أرضه في 10 فبراير.

أما العين، ففي حال تخطيه الملحق، سيلعب «الزعيم» في المجموعة الرابعة مباراته الأولى خارج أرضه أمام سيباهان في 11 فبراير بإيران.

المجموعة الأولى

الوحدة الإماراتي

الشرطة العراقي

الفائز من الملحق 1.

الفائز من الملحق 2.

المجموعة الثانية

الهلال السعودي

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شباب الأهلي

باختاكور الأوزبكي

الفائز من المُلحق.

المجموعة الثالثة

التعاون السعودي

الشارقة الإماراتي

الدحيل القطري

بيروزي الإيراني

المجموعة الرابعة

النصر السعودي

السد القطري

سيباهان الإيراني

العين يلتقي في الملحق الفائز

من لقاءالزوراء العراقي

وبونيودكور الأوزبكي.

يعود الشارقة للمشاركة في البطولة القارية بعد غياب 11 عاماً، منذ 2009.