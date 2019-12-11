الامارات | 9 دقائق تسعد مدرب أرسنال بالفوز الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دقائق تسعد مدرب أرسنال بالفوز الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع فريق أرسنال حداً لسلسلة نتائجه المخيبة، بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه وست هام بهدف إلى فوز مستحق 3-1 في ديربي لندن، في ختام مباريات المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي، أول من أمس.

وبهذا خفف أرسنال الضغط عن كاهل اللاعبين والجمهور والإدارة، بعد فترة من النتائج المخيبة، إلى جانب إهداء مدربه المؤقت، فريدي ليونغبرغ، فوزه الأول، منذ استلامه المهمة خلفاً للمدرب الإسباني أوناي إيمري.

وبدا أن فريق شمال لندن يتجه لخسارته الثانية توالياً في ثلاث مباريات بالدوري، غير أنه سجل ثلاثة أهداف في تسع دقائق، تناوب عليها البرازيلي مارتينيلي (60) والإيفواري بيبي (66)، والغابوني أوباميانغ ثالث ترتيب الهدافين بـ11 هدفاً (69). وكان وست هام افتتح التسجيل عبر الإيطالي أوغبونا (38).

وحقق أرسنال فوزه الأول في الدوري منذ أن فاز على بورنموث 1-صفر. ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.