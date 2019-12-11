الامارات | أتلتيكو يحدّد مصيره في «الأبطال» أمام لوكوموتيف الروسي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يحدّد مصيره في «الأبطال» أمام لوكوموتيف الروسي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل الصراع في دوري أبطال أوروبا، بعد الحسم في هوية المتأهلين من المراكز الأولى للمجموعات، إلى صراع التأهل من بوابة الوصافة في أربع مجموعات، لاتزال الأمور فيها غير محسومة، وعلى رأسها المجموعة الرابعة، التي يملك فيها أتلتيكو مدريد تحديد مصيره بيده، اليوم، حين يستقبل فريق لوكوموتيف موسكو الروسي.

وضمنت أندية: باريس سان جرمان الفرنسي، بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، صدارة المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

كما أن ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي مع 13 لقباً، ضمن حلوله وصيفاً في الأولى، مثلما ضمن توتنهام الإنجليزي وصيف النسخة الماضية أمام ليفربول الإنجليزي وصافة الثانية.

ويتبارز أتلتيكو مع باير ليفركوزن الألماني على وصافة الرابعة، فيما يبدو الصراع ثلاثياً في الثالثة بين شاختار دانيتسك الأوكراني، ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

وسيضمن أتلتيكو (سبع نقاط) تأهله في حال فوزه على ضيفه لوكوموتيف (3)، أو إذا فشل ليفكروزن (6) في الفوز على ضيفه المتصدر يوفنتوس (13).

بدوره، سيكون طريق ليفركوزن معبّداً نحو ثُمن النهائي فقط في حال فوزه على يوفنتوس، وفشل أتلتيكو في التغلب على لوكوموتيف الذي ضمن حلوله أخيراً.

ويتعين على أتلتيكو استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتين أمام ليفركوزن ويوفنتوس. وهذه المرة الأولى منذ موسم 2009-2010، التي يخسر فريق المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، أكثر من مرة في دور المجموعات.

وصحيح أن لوكوموتيف سيحلّ أخيراً في المجموعة، إلا أن الحذر واجب على «كولتشونيروس» أمام فريق فاز على أرض ليفركوزن وبقي متقدماً في عقر دار يوفنتوس حتى الدقيقة 77، عندما أنقذ الأرجنتيني باولو ديبالا «السيدة العجوز» بثنائية.

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وينسحب تراجع نتائج أتلتيكو إلى الساحة المحلية أيضاً، فعجز عن الفوز أكثر من مرة واحدة في آخر ست مباريات، ليتراجع إلى المركز السابع بفارق 8 نقاط عن المتصدرين، برشلونة وريال مدريد، وذلك بعد أن حلّ وصيفاً لليغا في آخر موسمين.

وفي الثالثة، سيتأهل شاختار (ست نقاط) في حال فوزه على ضيفه أتالانتا (4) أو إذا تعادل وفشل دينامو زغرب (5) بالفوز على ضيفه مانشستر سيتي (11).

بدوره، سيتأهل دينامو إذا فاز على سيتي وفشل شاختار في الفوز على أتالانتا. وينحصر احتمال تأهل أتالانتا في فوزه على شاختار وعدم فوز دينامو على سيتي.

وتتركز الأنظار على مواجهة شاختار وأتالانتا على ملعب ميتاليست شتاديون في خاركيف، حيث يأمل المضيف بلوغ ثُمن النهائي بعد حلوله ثالثاً في مجموعته الموسم الماضي، علماً بأنه تأهل أربع مرات في ثماني مشاركات.

وفي المجموعتين الأولى والثانية تبدو المباريات هامشية على الصدارة والوصافة، لكن الصراع على المركز الثالث يحضر بقوة، من أجل الحصول على بطاقة الترضية المؤهلة إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

في الأولى، سيحتل كلوب بروج البلجيكي (ثلاث نقاط) المركز الثالث إذا فاز على ضيفه ريال مدريد (8)، أو إذا فشل غلطة سراي التركي (2) في الفوز على ضيفه سان جرمان (13). أما غلطة سراي فسيتأهل في حال فوز بطل فرنسا وفشل بروج في الفوز على ريال، علماً أن الأفضلية لا تعود له بالمواجهات المباشرة مع بروج في حال تعادلهما بالنقاط.

وفي الثانية، سيحتل النجم الأحمر الصربي (ثلاث نقاط) المركز الثالث إذا تفادى الخسارة على أرض اولمبياكوس اليوناني (نقطة)، فيما تقام مباراة هامشية بين المتصدرين بايرن ميونيخ (15) وتوتنهام (10)، علماً بأن الأخيرين قاما بتغييرات على صعيد المدربين هذا الموسم.

• أتلتيكو مُطالب بالفوز فقط على ضيفه لوكوموتيف من أجل ضمان التأهل، أو الخسارة وانتظار فوز اليوفي على ليفركوزن.