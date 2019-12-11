الامارات | مهمة صعبة لـ «نجوم الجزيرة» في حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة صعبة لـ «نجوم الجزيرة» في حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل الجزيرة، اليوم، ضيفاً على حتا عند الساعة 6:00 مساءً ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، في مباراة صعبة على الفريقين الباحثين عن الفوز والنقاط الثلاث، خصوصاً فريق الجزيرة المدجج بالنجوم، ويضم ثمانية لاعبين دوليين، إضافة إلى لاعبين أجانب مميزين، لكنه يعلم أن منافس اليوم أحرج كل فرق المسابقة، مثل العين والشارقة، وكان قريباً من تحقيق نتائج إيجابية لولا سوء التوفيق في الدقائق الأخيرة.

ويحتل حتا المركز التاسع برصيد ثماني نقاط في أول موسم له عقب العودة إلى المحترفين، مقابل 11 نقطة للجزيرة، وبالتأكيد فإن الفريق لن يكون في حاجة إلى فقدان مزيد من النقاط بعد إهدار 10 نقاط في سبع جولات فقط، وهو ما أبعده عن حسابات المنافسة في الفترة الحالية، وسيعتمد الجزيرة على عودة نجومه إلى مستواهم، مثل عمر عبدالرحمن، وعودة المصاب البرازيلي كينو، وظهورهما بشكل رائع أمام الوحدة في ربع نهائي الكأس، إضافة إلى حصد اللاعب علي مبخوت لقب هداف «خليجي 24».

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ويتفوق الجزيرة على حتا في الجانبين الدفاعي والهجومي، فهو أكثر إحرازاً للأهداف بعدد 10 أهداف مقابل سبعة لحتا، والأكثر تسديداً على المرمى بـ41 تسديدة، مقابل 20 فقط لحتا، كما أنه يتفوق في الجانب الدفاعي، حيث تلقى ثمانية أهداف في سبع مباريات، مقابل 11 هدفاً تلقاها حتا. وأكد مدرب حتا، اليوناني كونتيس، أن فريقه مستعد جيداً للمباراة المهمة أمام الجزيرة، وأوضح أن مثل هذه المباريات الكبيرة هي التي تصنع الفارق، وتغير موازين الحسابات لدى كل الفرق، وقال: «لم نكن أقل من أي فريق في المباريات السابقة، وشاهدنا اللاعبين بمستوى متميز أمام الفرق الكبرى، ونوعية هذه المباريات هي التي تصنع الفارق، وتحفز اللاعبين على الوجود والعطاء داخل الملعب، وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزيرة، ونسعى إلى الفوز، على الرغم من معرفتنا الجيدة بالمنافس، وكتيبة اللاعبين المميزين الموجودين في الفريق».

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