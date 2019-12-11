الامارات | «لابا 8» رهان العين لفك «الدفاع الحديدي» للنصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «لابا 8» رهان العين لفك «الدفاع الحديدي» للنصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل العين في الساعة 08:30 من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضيفه النصر، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة سيكون فيها لاعبو «الزعيم» مطالبين بالوصول إلى شباك «العميد» التي ظلت صامدة على المنافسين في آخر ست مباريات، لكن مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، يمتلك كلمة السر لفك الـ«شفرة» الدفاعية للنصر، المتمثلة في مهاجمه التوغولي لابا كودجو، متصدر هدافي الدوري بثمانية أهداف.

وكان لافتاً أن النصر الذي خاض آخر ست مباريات في مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، وفاز على كل من أندية خورفكان واتحاد كلباء في الدوري وعلى الظفرة والفجيرة وتعادل مع الجزيرة في بطولة الكأس، لم تستقبل فيها شباكه أي هدف، وهو ما يوضح صعوبة المهمة التي تنتظر لاعبي العين في لقاء اليوم.

واعترف مدرب العين خلال مؤتمر صحافي بصعوبة مهمة لاعبي فريقه في مواجهة «الدفاع الحديدي» للنصر، لكنه قال إنه من الجيد أن لاعبي فريقه يدركون المطلوب منهم بالتحديد في اللقاء وهو تحقيق الفوز من أجل العودة للطريق الصحيح مجدداً.

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وقال إيفان ليكو الذي يحتل فريقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، إن مستوى النصر أصبح متطوراً مع وصول مواطنه المدرب كرونسلاف يورتشيتس، وقال: «شباكهم لم تستقبل الأهداف في المباريات السابقة، هذا بالتأكيد يضعنا أمام تحدٍ كبير، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا خلال اللقاء، ربما نكون جيدين خلال اللقاء أو سيئين، لكن ما أعرفه أن لاعبي فريقي يعلمون ما هو المطلوب منهم في المباراة».

وخاض العين حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين الدوليين بجانب الجزائري عبدالرحمن مزيان، الذي يتوقع أن يكون أحد الحلول التي سيعتمد عليها المدرب الكرواتي في لقاء اليوم في مركز الجناح الأيمن، فيما يتوقع أن يستمر غياب صانع الألعاب ريان يسلم الذي لم يتحدد موقفه من المشاركة حتى يوم أمس.

في المقابل، يدخل النصر اللقاء وهو يرفع شعار «الفوز فقط»، مستفيداً من الحالة المعنوية التي يمر بها في الفترة الحالية التي منحتهم ثلاثة انتصارات متتالية، وفرصة الارتقاء للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، وهو ما سيجعل فوزهم في مباراة اليوم فرصة للاستمرار في التقدم والوصول للمركز الثالث.

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