الامارات | نهيان بن زايد: أبوظبي غدت منصة رياضية عالمية بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد: أبوظبي غدت منصة رياضية عالمية بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، إن فوز أبوظبي بجائزة الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية على مستوى العالم، ضمن الحفل الختامي للنسخة السادسة والعشرين لجوائز السفر العالمية 2019، يؤكد المكانة العالمية الرفيعة للعاصمة على مستوى العالم.

وأهدى سموه فوز أبوظبي بالجائزة العالمية، إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد سموه، في تصريح صحافي أن: أبوظبي غدت منصة رياضية عالمية، بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة، كما أصبحت وجهة الأبطال والرياضيين النخبة ونجوم العالم وأصحاب الشأن في الحراك الرياضي الدولي، في ظل خطط نموذجية اعتمدتها حكومة أبوظبي الرشيدة.

وأضاف: لم تأتِ استضافة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الرياضية العالمية بالصدفة، ولم تنل أبوظبي ثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية من فراغ، إنما جاءت بالتخطيط ورؤية مجلس أبوظبي الرياضي التي أطلقها عام 2015، لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة ووجهة عالمية للرياضة، في ظل توافر مجموعة كبيرة من العوامل والإمكانات الداعمة لتحقيق الإنجازات، على صعيد البنى التحتية وشبكة النقل والمواصلات وقطاع السياحة والفنادق وعوامل الأمن والاستقرار والمنشآت الرياضية الفخمة وعوامل الترفيه.

وختم بالقول: نتطلع لأن تكون خير نموذج لمواصلة العطاءات، من أجل المرتبة الأولى لأبوظبي وللإمارات، في مجالات التنافس العالمية بصفة مستمرة.

يذكر أن أبوظبي أحدثت، في السنوات الماضية، نقلة نوعية في دعم الحركة الرياضية الدولية، باستضافتها مجموعة كبيرة من أهم الفعاليات الرياضية المتنوعة، بينها: كأس العالم للأندية 2017 و2018، كأس آسيا 2019، الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، أسبوع أبوظبي للتحدي (يو إف سي 242)، طواف الإمارات، بطولة أبوظبي (إتش إس بي سي للغولف، وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون.

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إلى جانب قمة القيادات الرياضية العالمية، كأس العالم للسباحة، كأس العالم للغطس، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ماراثون أدنوك أبوظبي، بطولة مبادلة للتنس، والمباراة الدولية الودية بين البرازيل وكوريا الجنوبية.

وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، إن إمارة أبوظبي تعدّ وجهة سياحية مفضّلة، بفضل المقومات التي تمتلكها وجعلتها تتصدر مختلف المؤشرات العالمية في مجالات السياحة بمختلف أنواعها.

وأضاف، في تصريح صحافي: تؤكد إمارة أبوظبي يوماً بعد يوم، أنها تهيمن على الساحة السياحية في المنطقة، نظراً لما تقدمه من بنية تحتية وخدمات عالية الجودة، علاوة على ما تتمتع به من مستويات عالية من الأمن والأمان.

العويس: الجائزة تقود أبوظبي إلى صدارة مدن العالم

قال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، إن «فوز أبوظبي بالجائزة يقودها إلى صدارة مدن العالم، وهو من الإنجازات الرائدة، التي تحققت بفضل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، التي تدعم كل المجالات».

وشدد، في تصريح صحافي، على أن ما تحقق وراءه فريق عمل كبير بذل الكثير من الجهد، سواء شخصيات أو جهات أو مؤسسات، أبرزها مجلس أبوظبي الرياضي، الذي تتمثل رؤيته في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة.