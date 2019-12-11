شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات أمام المقاصة.. والحدود يحشد قوته لتخطي نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى نظيره مصر المقاصة، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز.

يبحث الدراويش، بقيادة أدهم السلحدار، المدير الفنى المؤقت، عن تصحيح أوضاع الفريق بعد نزيف النقاط الذي طارد الفريق مؤخرا وأفقده عددا من النقاط ليحتل المركز الثانى برصيد 7 نقاط، وبهدف تحفيز اللاعبين على استعادة ذاكرة الانتصارات.

كما قرر عثمان صرف مكافآت خاصة للرباعى الأوليمبى، من أجل تحفيزهم على مواصلة التألق الدولى وإعلاء اسم الدراويش في المحافل الدولية.

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وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد عقد جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين، مساء اليوم، لتحفيزهم على تقديم مستوى متميز، والفوز بالمباريات المقبلة.

من ناحية أخرى، يرفع المقاصة، الذي يقوده أحمد حسام ميدو، المدير الفنى، شعار التحدى لرغبته في العودة بنقاط المباراة الثلاث، وسادت حالة من الجدية والتركيز في تدريبات الفريق الأخيرة، وركز الجهاز الفنى على معالجة الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون باستمرار لتفادى الوقوع فيها. ويغيب حسنى فتحى، لاعب الفريق، عن المباراة، للإصابة.

على الجانب الآخر، يلتقى حرس الحدود، بقيادة طارق العشرى، مع نادى مصر، الذي يقوده عبدالناصر محمد، في الخامسة مساء، على ملعب الحرس بالمكس، في نفس الجولة.

يدخل الحدود المباراة برصيد 9 نقاط في المركز الثانى بعد خسارته الأخيرة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ويتطلع لتعويض الخسارة بتحقيق الفوز اليوم، فيما يحتل نادى مصر المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بعد فوزه الأخير على وادى دجلة بهدف نظيف.