شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على ضم كهربا في القائمة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسرى، رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على قيد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق، والفيس البرتغالى الحالى، في قائمة الفريق الإفريقية، وذلك بعدما تم الانتهاء والاتفاق على كافة التفاصيل المادية الخاصة بالتعاقد مع اللاعب، وبذلك اصبح كهربا أولى الصفقات الشتوية للقلعة الحمراء، ووقع اللاعب على عقد لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل، على أن يتقاضى 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

واستفسر مسؤولو الأهلى من المحامى السويسرى مونتيرى عن صحة الموقف القانونى لتعاقد النادى مع كهربا، وأكد أن موقف النادى سليم في التعاقد مع كهربا بعدما اطلع على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد بداية من رحيل اللاعب عن الزمالك وحتى انتقاله إلى الفيس البرتغالى، وعقد كهربا، خلال الساعات الماضية، جلسة مع مسؤولى الأهلى، وتم الاتفاق على الإعلان بشكل رسمى عن انتقاله للقلعة الحمراء في يناير المقبل، وفى حال قيد كهربا في قائمة الأهلى الإفريقية سيتبقى للفريق مركزان فقط لاستكمال القائمة الإفريقية، وذلك بعد قيد سعد سمير مؤخراً، بعد تعافيه من الإصابة.

من جهة أخرى، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى ستقام في موعدها يوم 28 ديسمبر الجارى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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ونفى مدير الكرة وجود أي تغيير في موعد المباراة، كما أثير مؤخرا، مشيرا إلى أن الأهلى سيواجه بلاتينيوم في نفس الموعد المحدد سلفا يوم 28 ديسمبر في الجولة الثالثة، على أن يلتقى الفريقان يوم 11 يناير في زيمبابوى ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وحصد الفريق أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلا من النجم الساحلى وبلاتينيوم بطل زيمبابوى والهلال السودانى.

في سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الأول «الاثنين» بفرع النادى بالشيخ زايد، تشكيل لجنة فنية وتسويقية برئاسة الدكتور سعد شلبى، مستشار مجلس الإدارة، لحفظ الحقوق التسويقية بالنادى في مشروع «وحدة الأهلى الاقتصادية» رؤية 2045، وكذلك التزامات النادى في هذا الشأن تجاه شركة استادات القائمة على المشروع.

بالإضافة لتشكيل لجنة مالية برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، للإشراف على الجوانب المالية على مشروع «وحدة الأهلى الاقتصادية» رؤية 2045، وتحديد طرق التعامل المالى مع شركة استادات وكيفية سداد مستحقات النادى في الأوقات التي سيتم الاتفاق عليها خلال فترة التعاقد. فيما سيتولى محمد سراج الدين التنسيق والإشراف على التعديلات التي سيتم إجراؤها على استاد السلام وطرق التشغيل بعدما حصل النادى على حق انتفاع استاد السلام ضمن مشروع «وحدة الأهلى الاقتصادية».