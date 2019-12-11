شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدد بحل اللجنة المؤقتة حال قيد «كهربا» في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بحق ناديه فى عدم قيد محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم مع الأهلى فى حالة انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء بداية من فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: لن يجرؤ اتحاد الكرة على قيد «كهربا» فى قائمة الأهلى، لافتا إلى أن اللاعب والنادى الأحمر سيتم إيقافهما من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

وشدد منصور على أنه طالب «فيفا» خلال الشكوى التى قدمها ضد اللاعب بعد هروبه من الزمالك، على حد وصفه، بالحصول على غرامة مالية قدرها 5 ملايين يورو باعتبار أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادى الأبيض ينتهى بنهاية 2021.

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وهدد منصور بإقامة دعوى قضائية بحل اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة فى حالة قيد «كهربا» فى قائمة الأهلى، لافتا إلى أن اللجنة المؤقتة بالجبلاية التى تم تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» باعتبار أنها تخالف لائحة النظام الأساسى التى تنص على أن المدير التنفيذى يدير الجبلاية فى حالة حل مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية وهو ما لم يتم بتعيين لجنة مؤقتة لمدة عام دون الرجوع للجمعية العمومية.

وعاد وأكد أن الزمالك لن يتنازل عن حقه فى هروب اللاعب إلى البرتغال وسيظل يلاحقه سواء فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» أو قضائيا. وقال: الزمالك لا يرغب فى ضم اللاعب، ورفض كافة المحاولات التى قام بها «كهربا» من خلال الوسطاء قبل أن يجتمع بمسؤولى الأهلى لإتمام التعاقد مع مسؤوليه. وأكد منصور أنه قدم المستندات التى تؤكد صحة موقف القلعة البيضاء مع اللاعب سواء العقد الذى ينتهى بنهاية موسم 2021 أو التسجيلات التى تؤكد أن اللاعب لم يتلق معاملة سيئة طوال فترة تواجده بالنادى حتى رحل عنه إلى الدورى البرتغالى.

وقال مرتضى:« الزمالك لن يقف على اى لاعب سواء كهربا او غيره،ولن يقف على اى مدرب او حتى مجلس الإدارة او رئيس ناد»،لافتا الى ان تاريخ القلعة البيضاء لا يمكن ان يقف على اى شخص مهما كان.

وانتقد منصور مسئوولى القلعة الحمراء بتعاقدهم مع لاعب مرتبط بعقد مع النادى المنافس،مؤكدا انه لاول مرة يحدث فى تاريخ الكرة المصرية ان يقوم ناد بالتعاقد مع لاعب مرتبط مع ناد اخر،واكد منصور على انه عندما تفاوض مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عندما كان لاعبا فى الاهلى كان عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء وليس اثناء ارتباطه بعقد مع ناديه.