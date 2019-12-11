شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: كهربا سيشارك مع الأهلي ببطاقة مؤقتة.. لن يتم إيقافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صحة قيد كهربا مع الأهلى في حالة إتمام التعاقد معه بشكل رسمى، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

ووفقا لعضو باللجنة المؤقتة للجبلاية- رفض ذكر اسمه- فإن قيد «كهربا» مع الأهلى في حالة التعاقد بشكل رسمى صحيح ولا يوجد أي شبهة في عدم صحة قيده بالقلعة الحمراء، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يتلق إخطارًا رسميًا بعدم انضمام اللاعب إلى النادى الأحمر حتى يتم الإعلان عن الموقف النهائى رسميا.

وفجر عضو اللجنة المؤقتة مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن الزمالك ليس له الحق في المطالبة بشكوى الأهلى واللاعب في حالة قيده على أساس أن مشكلة اللاعب انتهت بعد أن وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على انضمامه إلى نادى افيس البرتغالى، وشارك معه في مباريات الدورى البرتغالى ببطاقة مؤقتة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن مشكلة الزمالك مع النادى البرتغالى، الذي انتقل إليه اللاعب خلال الفترة السابقة، قبل أن يفسخ عقده في الأيام الماضية، وليس مع الأهلى، لافتا إلى أن «كهربا» غير مقيد في قائمة الزمالك، خلال الموسم الجارى، بعد أن سمح «فيفا» للاعب باللعب مع ناد آخر في الدورى البرتغالى.

Advertisements

وأكد المصدر أن الزمالك قدم الشكوى ضد اللاعب على أساس أن هناك عقدا بينهما ينتهى بنهاية 2021، لكن لم يصدر به قرار حتى الآن، في الوقت الذي قام فيه مسؤولو القلعة البيضاء باستبدال اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتساءل المصدر: «كيف يسمح (فيفا) بقيد لاعب ومشاركته مع ناد آخر في الدورى البرتغالى ببطاقة مؤقتة قبل أن يتم إلغاء قيده في النادى الذي كان يلعب له».

وشدد المصدر على أن الزمالك من حقه تقديم شكوى لـ«فيفا» ضد اللاعب من أجل الحفاظ على حقوقه وفقا لما يراه، مؤكدا أن اتحاد الكرة سيقف إلى جوار أي ناد يبحث عن حقوقه، وسيرسل شكواه لـ«فيفا»، لكن القرار النهائى سيكون في الاتحاد الدولى لكرة القدم.

ولفت المصدر إلى أن قيد كهربا مع أي ناد سواء الأهلى أو غيره سيتم من خلال النظام الإلكترونى المتبع في قيد اللاعبين حول العالم، والذى يقبل قيد اللاعبين تلقائيا طالما أن الإجراءات التي اتبعها النادى سليمة ومن ثم لا يوجد تدخل من أي شخص في صحة الإجراءات.

وأوضح المصدر أن «فيفا» سيصدر بطاقة مؤقتة للاعب حتى يتمكن من المشاركة باعتبار أن بطاقته المؤقتة التي صدرت له في الدورى البرتغالى كانت لمدة موسم واحد فقط، وقال المصدر: إن لائحة «فيفا» لا تعاقب أي لاعب بالإيقاف وإنما تكتفى بتوقيع غرامة مالية أسوة بما حدث مع عصام الحضرى، حارس المرمى، عندما انتقل من الأهلى إلى نادى سيون السويسرى.