سانشو يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في شباك سلافيا براج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

دخل الدولي الإنجليزي جادون سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، التاريخ بهدفه في شباك فريق سلافيا براج التشيكي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويواجه بوروسيا دورتموند نظيره سلافيا براج، الأن ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وسجّل سانشو الهدف الأول لدورتموند في المباراة بعد تمريرة من ماركو ريوس في الدقيقة 10.

وبجسب شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، فإن سانشو قد حقق أفضل سجّل له مع الأندية التي لعب لها في مسيرته، حيث سجّل ستة أهداف في آخر خمس مباريات مع بوروسيا دورتموند في كل المسابقات.

وتابعت الشبكة، أنّ سانشو أصبح ثاني لاعب إنجليزي يسجل في مباريات متتالية بدوري الأبطال لفريق غير إنجليزي بعد كريس ساتون الذي حقق هذا الإنجاز مع سيلتيك الاسكتلندي عام 2004.